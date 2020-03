La Policía aconseja a los mayores para evitar delincuentes que aprovechan la crisis por el virus

La delincuencia ha caído pero no duerme con el estado de alarma por el coronavirus. La Policía Nacional pide a los mayores que extremen la precaución y desconfíen para evitar ser víctimas de estafas o robos en sus domicilios. Que no faciliten datos personales o bancarios, ni en persona ni por teléfono, ni permitan el acceso a casa de supuestos prestadores de servicios que no han sido solicitados. Los delincuentes engañan. La Policía solicita a los mayores que no abran la puerta a quienes se presentan como técnicos sanitarios que dicen hacer la prueba del coronavirus o desinfectar; a falsos distribuidores de guantes y mascarillas; o a repartidores no requeridos. No hay remedios milagro, subraya la Policía.