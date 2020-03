Placeras con arrestos, con productos "de aquí" y entrega a domicilio contra la "tiranía" de los súper

"Así no podemos seguir; llegamos a tener Policía Local los primeros días a la entrada de la plaza de abastos, con amenaza de multa incluso a seis señoras, por no estar comprando en supermercados más próximas al lugar en el que viven. Eso es una discriminación en un momento de caída por la cuarentena, en el que necesitamos más apoyos" explica una de las placeras del mercado de As Burgas.

Desde que comenzó la alerta sanitaria, la plaza de abastos de As Burgas, ubicada provisionalmente en la Alameda, "ha tenido una caída de ventas de en torno al 60%", explica Emilio González presidente de los comerciantes de la plaza, y por eso " incorporamos un nuevo servicio; tenemos todos los teléfonos en las redes de cada puesto y uno principal, el 988 220188 para que las personas que lo deseen hagan su pedido sean frutas, hortalizas, pescado, carne u otro producto y se lo llevamos a casa".

Reconoce que se sintió "molesto y avergonzado, cuando en la rueda de prensa del titular del Gobierno comenzaron a dar el nombre de las cadenas de supermercado para comprar sin acordarse de las de abastos cuando ellas son el pilar para distribuir la producción de proximidad".

Mascarilla llamativa

El presidente ha conseguido además a través de una ferretería, un modelo de mascarillas protectoras con una pantallas de material transparente que convierten a las placeras y placeros que se han sumado, en los más protegidos y originales del sector.

Ayer en la zona del rianxo, Ibrahim y Baye, dos hermanos de Senegal que ya son auténticos desde su puesto, auténticos promotores no solo de la huerta gallega sino del gallego, "esto é todo da casiña", parrafeaba Baye después de 15 años trabajando en la plaza, reconocían que "nos han cambiado de zona debido a la reforma del edificio de la plaza, pero estos días la cosa va mal; si la gente no sale de casa y encima le dicen que tienen que comprar al lado de su viviendo ¿quién va a venir aquí, sin no hay casi viviendas pegadas al rianxo" explica Ibrahim.

El alcalde de Ourense que hizo en su día tantas críticas contra la inversión de fondos públicos en la reforma de este l mercado de abastos, "fue el único político que salió en nuestra defensa estos días, explican los placeros.

En un tuit hecho público por Gonzalo Pérez Jácome, el regidor señaló que "la actual plaza de abastos cobra hoy el sentido original de su existencia: abastecer. Esta concesión municipal está plenamente operativa además de los supermercados , hay más héroes, como los de la plaza, al pie del cañón m con su venta personalizada y de calidad".

"La plaza es un sector profesional, que se levantan a las 4 de la mañana para dar servicio a oros negocios que se abastecen de sus productos de proximidad. Y no solo de huerta, también productos cárnicos por ejemplo, pues desde que comenzó esta cuarentena y se favorece la compra en grandes cadenas, con carne de otras comunidades hay ganaderos a los que se le mueren de asco los terneros, y mataderos locales parados" explica Emilio González. En algún local se han pasado incluso de los 50 terneras vendidas a la semana a tan solo 10.