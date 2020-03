"Grelos, berzas; todo é da hortiña; teñen que vir a praza "

Después de quince años vendiendo en la plaza de abastos de As Burgas, primero como empleados y ahora con puesto propio fr venta, Ibrahim y Baye, ya parecen más gallegos que senegaleses, su país de origen. Están situados ahora en la zona de rianxo, son auténticos supervivientes de las ventas. "Grelos, berzas; todo o que tems é da hortiña; teñen que vir a praza", comentan en un gallego de mestizaje. Piden apoyo para conseguir que la gente siga viniendo a la plaza "aunque no viva al lado; no le pueden prohibir que se desplace".