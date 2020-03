"Los gobiernos dieron la espalda en esta crisis a los negocios de proximidad"

"Sentí vergüenza hace unos días, cuando el ministro hizo solo referencia a los nombres de cadenas de supermercados, y en momentos como estos no se mencionó ni en Madrid ni en Galicia, al comercio local, de proximidad como las plazas de abastos, ese que abastece a tantos y del que viven tantas personas, que suministra para otros establecimientos, y cuyas ganancias se quedan en Ourense", explica el presidente de Asociación de Comerciantes de la plaza En algunos lugares tratan de congelar chuleteros u otras partes de las reses, que no tienen la misma salida que hace dos semanas a causa de se "apoyo velado" de los gobierno a comprar cerca de casa y en supermercados. Pero temen que las pérdidas serán enormes al no dar salida al material.