"Me insultaron por salir con mi hijo con autismo"

Dice Elena que, pese a que su hermano David le lleva dos años -8 y 10, respectivamente-, ella es la mayor. Mientras su madre Ana Rodríguez teletrabaja para la Cruz Roja, la pequeña ayuda a que David esté "bastante calmado", agradece la progenitora. El niño tiene un trastorno de espectro autista de grado severo, diagnosticado a los 2 años. El estado de alarma, que obliga al confinamiento general de la población, permite excepciones para que padres o tutores acompañen a sus hijos con discapacidad en salidas necesarias para su propio equilibrio. Ana sufrió insultos de vecinos que, sin conocer su historia familiar, la señalaron a gritos desde sus balcones. "Me insultaron, me llamaban sinvergüenza. Yo respondí a gritos también: '¡que es un niño con autismo! Pero no me pidieron disculpas, solo se metieron en sus casas. Desde aquel día no he vuelto a salir por el barrio, porque me daba miedo. Voy durante dos horas a una finca en Coles de mis padres, que no están allí. Los niños juegan al balón, David corretea, tienen columpios. Está libre y los tres nos aireamos", cuenta Ana.

"A lo largo de la vida te tienes que estar justificando de la conducta de tu hijo, y resulta muy desagradable. Te pasas la vida disculpándote de cosas inevitables. ". David, como otros niños autistas, necesita rutinas. Sin colegio ni actividades terapéuticas, "lo llevamos como podemos. Por suerte él está bien medicado y bastante tranquilo. No lo está pasando excesivamente mal", indica la madre. Divorciada y con la custodia de ambos niños, el confinamiento implica en su caso teletrabajo más cuidado de los hijos, con una especial atención a David, un preadolescente corpulento. Esas salidas a la finca lo calman.

Las rutinas

"Mantenemos las mismas rutinas dentro de lo posible. Lo levanto a las 8-8.30 horas, comemos a las 13.30, salimos sobre las 18 y a las 19.30-20 horas regresamos. Es importante mantener el máximo posible las rutinas para que él se sienta seguro. Y si se produce un cambio se lo explico con pictogramas, ya que él es un autista no verbal. Estar en casa le suele gustar, aunque tiene que estar echando de menos la natación, a la que va una vez por semana". El estado de alarma también ha suspendido la terapia psicomotriz que recibía otra jornada.

La finca, al menos, lo ayuda a no estallar. Por ahora, Ana no ha tenido que acreditar la justificación del viaje a la policía, pero está preparada por si se encuentra con algún control. "Llevo una carpeta con todos los documentos porque me antepuse a la situación y además llamé a la médica de cabecera del niño para me dijera que era prescriptivo que él podía salir a la calle. También se habla de que nos identifiquemos con una banda azul, pero solo tengo roja".

Una instrucción de 19 de marzo del Ministerio de Sanidad otorga a las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo las personas con Trastorno del Espectro del Autismo y conductas disruptiva, la garantía jurídica de poder circular por las vías de uso público y no ser multadas. "Se agradece ese plus de sensibilidad del Gobierno", señala Ana.

Alejandro, de 10 años, tiene un autismo grado 1, diagnosticado cuando tenía 2. "Él no tiene la necesidad de salir por que se sienta atrapado en casa. Se distrae con la tablet, la televisión o viendo películas. Además le encanta dibujar", dice su madre, Liliana. El niño, cuyo hermano mayor Luis Rafael "es su terapeuta 24 horas; lo ayuda muchísimo", mantiene las rutinas que el confinamiento permite, haciendo imposible ir a catequesis, las rutas al colegio, las terapias de socialización, los paseos en grupo o las visitas al teatro. "En su caso creo que pierde oportunidades pero no lo trastocan", opina la progenitora. "Me preocupa cuando toque la vuelta al cole, porque requerirá una nueva adaptación, cuadrar otra vez horarios y rutinas. Volver a adaptarse tomará su tiempo".