Pilar Oviedo "Algunas enfermeras no van a dormir a su casa por temor a contagiar a sus familias"

Una enfermera de Ourense comunicó a su círculo más próximo, entre lágrimas, que ha tomado la determinación de dejar su casa, para ir a la de otra compañera de la misma sección, ante el temor de contagiar a su hijo y a su marido, dado que ambas trabajan en la sexta planta del nuevo Edificio de Hospitalización del CHUO, donde se encuentran los pacientes afectados por el coronavirus. "Como son muchas horas de exposición con los pacientes, con pocos recursos", teme que "a la larga" puedan terminar contagiadas.

-En Madrid están planteando la necesidad de lavar las mascarillas.

-Aquí se han agotado. Nosotros estamos recomendando que se laven las mascarillas, con agua y jabón. Ya lo hemos comprobado con la lavadora y quedan bien. A la gente que trabaja con personas afectadas, le tienen que dar los medios adecuados, pero están escatimando el material, porque no lo hay.

-Las compras están centralizadas en Madrid.

-Como las necesidades que tienen es mucha, están escatimando el material. Ya estamos recurriendo a la elaboración de mascarillas de forma artesanal. Hay voluntarios que las están haciendo en sus casas.

-El grupo Inditex va a donar un gran número de mascarillas y buzos, que mandará desde China.

-Está haciendo una cantidad muy importante de mascarillas.

-No saldrá ahora algún descerebrado criticando ese tipo de donaciones. Como Galicia tiene tantas compañías multinacionales, tenemos que ponerle piedras en el camino.

-Yo espero que Pablo Iglesias no diga ahora que no se cojan las mascarillas, porque todas las enfermeras le pagamos una patada en los h?, con perdón. En parte de los talleres hacen mascarillas, en lugar de hacer ropa. Desigual hizo un Erte y cerró las puertas. ¿Por qué no pone a la gente a hacer mascarillas o pijamas, también, en lugar de bajar la persiana? Nosotras tenemos una dotación de tres pijamas o uniformes hospitalarios, que no nos llegan para poder cambiarnos todos los días. No podemos poner la ropa del día anterior. Y no sé por qué tiene que escasear esto en Ourense; de momento no estamos masificados como Madrid.

-Los positivos se encuentran en la sexta planta del nuevo Edificio de Hospitalización.

-De momento es una carga asumible, que se encuentra en la sexta planta. Tienen previsto añadir alguna área más si se incrementa el número de positivos. Y hay que pensar que parte de los pacientes que tenemos ingresados son personal sanitario; es uno de los más afectados. Hace un par de días, había 13 sanitarios que dieron positivo por coronavirus, de los cuales permanecen ingresados 3 o 4. Al principio, casi la mitad de los pacientes afectados por el coronavirus era personal sanitario.

-La administración debe saber que si pone en riesgo el personal sanitario en esta pandemia, detrás de eso puede venir el caos.

-Pues no nos están cuidando. Y es muy necesario cuidar al que te cuida.

-Ustedes mismas tienen que adoptar decisiones.

-Demuestra mucha valentía que algunas enfermeras de la planta de infectados del CHUO dejen su hogar por temor a contagiar a sus familias. Es una decisión muy solidaria, muy generosa; yo les doy todo el ánimo. En Madrid ya están pidiendo que les habiliten hoteles, por la misma razón.