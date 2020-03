Pide interrumpir el servicio de la ORA en O Barco durante la crisis

Desde el PP apuntan que los vecinos de O Barco están molestos por la continuidad del cobro del servicio de la ORA durante estos días de aislamiento, teniendo en cuenta que el tiempo que permanecen en la calle debe ser el mínimo posible para evitar un posible contagio o la propagación del virus. No ven que este servicio sea de primera necesidad.

Desde este grupo político ven contradictoria el aislamiento con mantener activo el servicio de la ORA. Dice "no se nos puede pedir, por una parte, que no salgamos de nuestros hogares a no ser que sea estrictamente necesario y luego, por otra, obligarnos a que salgamos a mover nuestros vehículos o a cambiar el tique, en caso de que hagamos uso del servicio". Y alerta que los trabajadores de la ORA trabajan a pie de calle por lo que tampoco pueden cumplir con esa medida de confinamiento.