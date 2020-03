El exalcalde de Ourense Jesús Vázquez da positivo: "No tengo síntomas"

El senador del PP y exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, informó ayer de que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus. El que también fuera conselleiro de Educación del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aseguró en un vídeo, compartido en su perfil de Twitter, que se encuentra "bien" y que "no tiene síntomas". Y añadió que: "Me confirmaron: he dado positivo en coronavirus. No tengo síntomas, pero desde el 12 de marzo, cuando supe que una persona cercana a mí había enfermado, me metí en casa de motu proprio.

El ourensano manda un mensaje realista: "Toca ser conscientes de que es algo muy serio y que nos puede tocar a cualquier". Por último, agradeció además el trabajo de todo el personal sanitario y mandó palabras de ánimo a la población durante el confinamiento: "Entre todos podemos y entre todos vamos a vencer esta pandemia".