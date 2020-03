Desde el Cuerpo de Bomberos: "No podemos alarmar a los vecinos"

Dos de los sindicatos del Cuerpo de Bomberos (CIGA y UGT) piden "no alarmar a la ciudadanía" tras la publicación de un conjunto de medidas del sindicato CSIF que pedía, entre otras cosas, la ampliación de los horarios de turnos y la realización de pruebas urgentes, para evitar la propagación del coronavirus.

Desde ambos sindicatos, llaman a la calma y la tranquilidad y explican que "esas son medidas de un sindicato representante en concreto, pero no de la mayoría del Cuerpo".

Y añaden que "la mayoría de los profesionales estamos representandos en otros colectivos por lo que esas peticiones no son el sentir general del Cuerpo de Bomberos, si no de un sindicato en particular".