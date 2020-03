Beatriz Gómez Valcárcel "El 20% de los propietarios de locales ya han comunicado que no cobrarán los alquileres"

Llueve sobre mojado. El comercio ourensano vive una situación complicada desde hace años, por la competencia que suponen para este sector las grandes superficies, las cadenas de tiendas y la venta por internet. Pero a todo esto hay que sumarle ahora los efectos de la declaración del estado de alarma, que mantiene cerradas las persianas de los establecimientos, mientras permanecen una parte importante de los gastos.

-La preocupación es máxima.

-Es una gran incertidumbre para el comerciante, porque a esto le estamos viendo el principio, pero no le vemos el fin. Las ayudas que nos aportan a los autónomos no cubren los gastos mensuales a los que tendremos que hacer frente, sin contar con ingresos, por lo que la gente está muy preocupada. Se están haciendo muchos Ertes.

-El drama es importante, porque no se puede estirar más la manta: si pagan los salarios, tendrán dificultades para abonar los alquileres.

-El comercio local se enfrenta al drama de que tiene que hacer frente al pago de las nóminas, de los seguros sociales y de los alquileres, sin tener ingresos. En los alquileres estamos viendo detalles solidarios.

-¿Hay flexibilidad?

-Sí, está habiendo mucha solidaridad en ese aspecto; esperemos que haya más. La situación es muy complicada para los comerciantes. Algunos concellos como el de Lugo, el de Vigo y el de Ferrol aprobaron partidas económicas para apoyar el comercio local. El Concello de Ourense aún no lo hizo. Sacó el aplazamiento del pago del IBI y del impuesto de circulación de vehículos, pero no ha adoptado ninguna medida de apoyo al comercio local.

-Tendrá que mover ficha en los próximos días, si quiere estar a la altura.

-Yo estoy en contacto con el alcalde y con los demás representantes políticos de la ciudad, a los que les he transmitido la preocupación del sector. Todos ellos deben conocer la situación. Hay algunos concellos que ya han aprobado medidas de apoyo, y este no tiene por qué ser menos.

-¿A cuánto debería llegar la partida económica?

-El Concello de Lugo destinó cinco millones de euros para la ayuda del comercio local. A mí me parece que esa cantidad es muy sabrosa.

-¿Cuál es el alcance de los "detalles solidarios" de los propietarios de locales?

-Un número considerable de propietarios de locales ha comunicado a los comerciantes que no les cobrarán el alquiler, mientras permanezcan cerrados.

-¿Les rebajan un 50, un 70 o el 100% del alquiler?

-Lo que están diciendo los propietarios de los locales es que mientras la situación siga así no les van a cobrar a los inquilinos el alquiler. Y a mi me gustaría que se sumaran muchos más a esta causa solidaria, en estos momentos, con el comercio local, que no tiene ingresos y se encuentra desbordado de gastos. Esta es una situación que no hemos vivido nunca, incluso parece surrealista, por lo que todos tenemos que asumir responsabilidades, dentro de nuestras posibilidades. Tenemos que arrimar el hombro.

-¿Ya se han dado muchos casos solidarios, de este tipo?

-Yo calculo que en torno a un 20%, pero confío en que en fechas próximas se incremente el número de propietarios solidarios.

-¿La situación puede mantenerse uno o dos meses?

-En principio son quince días, pero yo considero que esto se prolongará más en el tiempo, mientras continúen apareciendo positivos. No me atrevo a realizar pronósticos, porque no se puede alarmar. En esta materia, tenemos que ser muy prudentes.

-Esta crisis puede poner contra las cuerdas el comercio local.

-Sí, porque además nos están llegando noticias pesimistas. La gente permanece en sus casas, pero está realizando compras online, los carteros no paran de entregar paquetes. Para nosotros esa es una noticia muy preocupante, porque son ventas que no realizarán los comercios de la ciudad. Yo creo que la administración tendría que poner límites a las compras online, porque están jugando con mucha ventaja sobre nosotros.

-Tras este período, tendrán que ir abriendo los comercios con seguridad.

-Yo considero que las aperturas van a ser moderadas y tendremos que adoptar precauciones. A mi me llama mucho la atención que no haya suficientes mascarillas para todos, que se vea personal sin mascarillas y sin guantes en algunos establecimientos de alimentación. Yo sigo viendo mucha irresponsabilidad.

-¿Qué opina usted sobre la entrada de una gran cantidad de gente en la provincia de Ourense y en el conjunto de Galicia el pasado fin de semana, procedente de Madrid?

-A mi me parece que eso no fue bien gestionado, a nivel estatal. El desplazamiento de tanta gente desde Madrid -la ciudad que concentra el mayor índice de afectados- a múltiples puntos de la geografía española, propició la expansión del coronavirus de una forma impresionante. Es evidente que no se hicieron bien las cosas, pero ahora toca salir de esta situación.

-Ourense era una provincia libre de coronavirus.

-Sí, los positivos corresponden a gente que viajó a Valencia, Madrid, Italia y León. Pero ahora lo tenemos aquí. Tendrían que poner la UME en las ciudades que estaban tan afectadas, para que no llegara aquí. Esto conlleva una factura emocional, psicológica y económica muy elevada. La sociedad tardará en recuperarse de esta situación.

-¿Cerrarán muchos establecimientos, si se prolonga la situación un par de meses?

-Sí, se van a producir cierres. A mi me están llamando comerciantes que plantean dudas sobre la posibilidad de volver abrir las puertas. La sangría de cierres ya había empezado hace meses, y ahora se agrava con esta situación.