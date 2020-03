Autobuses gratuitos pero ¿dónde están los viajeros?

Entró ayer en vigor en Ourense ciudad, una iniciativa que, en otro contexto sanitario, sería recibida con una ola general de la ciudadanía: la gratuidad universal del billete de bus urbano en todas las líneas en servicio y para todas las edades.

El decreto de Alcaldía va acompañado además del anuncio de que ante la caída de usuarios por el estado de cuarentena, se mantendrían todas las líneas (salvo la que va al campus universitario o a las termas, ambos cerrados) pero con un solo autobús por línea.

Pero Ourense durante toda la semana y en especial ayer, festivo de San José, registró un servicio de autobuses urbanos prácticamente fantasma, sin viajeros. En algunos buses llegaba a verse como mucho un solo usuario y pertrechado con su correspondiente mascarilla.

Bus gratis para no suspender el servicio en una ciudad en la que los escasos movimientos se hacen en vehículo particular, según Policía Local y siempre deben de ser por causa justificada. Bueno es recordar que estos días hay que entrar por la puerta de atrás del autobús, mantener una distancia mínima de 1,5 metros del conductor y que el aforo no supere el 30% de la capacidad. Esto último no se están produciendo ni con mucho.