La patronal anuncia que siete de cada diez empresas tramitarán un ERTE de dos meses

La presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), Marisol Nóvoa, considera que el setenta por ciento de las empresas de esta provincia tramitarán la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de dos meses, siguiendo la senda que ha marcado la firma Adolfo Domínguez al adoptar la medida el pasado martes para 728 profesionales, pese a que va salvar parte de la actividad mediante el refuerzo de la venta on line.

Los responsables de la CEO estuvieron trabajando intensamente durante el fin de semana, tras conocer el decreto del Gobierno, en previsión de la avalancha de consultas que plantearían los empresarios de esta provincia a partir del lunes, la mayor parte de ellas relacionadas con la tramitación de ERTE. Una nueva intervención de Pedro Sánchez "sirvió para disipar las dudas" que quedaban, al conocerse que se podrán aplicar con carácter retroactivo y que las empresas que los tramitan no tendrán que hacer frente al pago de la Seguridad Social de los trabajadores afectados.

Marisol Nóvoa admite que "son unas buenas ayudas para las empresas; no tanto para los autónomos". A estos "no les exigen el período de carencia de un año para el cese de la actividad, solo un mes de disminución de ingresos, pero tienen que seguir haciendo frente al pago de las cuotas. Algunos autónomos tienen empleados y otros no los tienen, siempre han estado más desprotegidos".

La presidenta de la patronal ourensana está convencida de que "esta situación será temporal, pero las pérdidas van a ser muy cuantiosas, porque todas las empresas están haciendo ERTE. Los trabajadores se van a quedar en casa, pero solo cobrarán el 70% de la nómina, que aporta el Estado -algunas compañías les abonarán a mayores el 5%, de forma voluntaria-, por la caída de ingresos de la empresa". Y admite que "esto es un problema económico para todo el mundo". Las empresas no tienen que cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores afectados aunque "a ellos les cuenta como cotizado". En ese sentido, "no pierden derechos".

Según el pronóstico de la patronal, las empresas "no solicitarán ERTE para toda su plantilla, pero sí para la mayoría del personal". Esto les permitirá "mantener unos servicios mínimos, porque no pueden dejar a la gente colgada".

Añade que existe cierta incertidumbre en el sector por la necesidad de gestionar los ERTE de modo telemático. Los empresarios "se encontraron con el problema de que el sistema se había colapsado".

La patronal ourensana mantiene algunas dudas sobre las medidas anunciadas. "El presidente habla de 200.000 millones, indicando que 117.000 millones van a ser públicos y el resto privados. Yo ese privado no sé de dónde va a salir", indica Marisol Nóvoa. Duda de que los aporte la banca porque resultará afectada por la suspensión de las cuotas hipotecarias.