Un camionero: "Hay un 'boom' de viajes, sobre todo de alimentación"

Daniel Montes (Ourense, 1986) atesora una década de experiencia como camionero. Los transportistas son un sector que sigue operando con el estado de alarma, clave para garantizar el suministro de los bienes de primera necesidad. "El jueves y viernes de la semana pasada ya se notó un boom. Aumentaron los viajes de productos de alimentación y de papel higiénico. Es lo que más se demanda además de reparto de gasoil". En cambio, el tráfico de turismos en carreteras convencionales y autovías "ha bajado muchísimo". Hay incertidumbre en el sector del transporte. "Esto ha venido de golpe y no se sabe hasta cuándo durará ni cómo seguirá, porque se rumorea que tal vez la próxima semana pueda paralizarse todo lo no esencial. Si no trabajamos no cobramos y a mí la letra del camión me llega igual", dice Daniel.

Extrema la precaución. "Uso guantes de látex y también un mono de trabajo para evitar que quede algo en la ropa. También tengo mascarilla", explicaba ayer de regreso a Ourense desde Vigo. En los lugares de carga "la gente está con mascarilla y guantes en casi todos y se guardan más las distancias".

Las nuevas normas para transportistas que lleven mercancías de primera necesidad, actualizadas por una orden del Ministerio de Transportes publicada anteayer en el BOE, permiten conducir todos los días, y más de 9 horas, aunque deben parar 45 minutos cada 4 horas y no pueden trabajar más de 56 horas a la semana. Otra orden establece que, con los bares y restaurantes cerrados, los camioneros podrán usar los baños de gasolineras para asearse. Además, los espacios con servicios de comidas deben poner a su disposición un catering.