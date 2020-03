La alcaldesa de Boborás: "No soy persona de riesgo y no me hicieron la prueba"

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, aprovechó el altavoz que es su perfil de Facebook para "dar las gracias a las llamadas, a los mensajes para preocuparos por mí. Deciros que no me da tiempo a contestar y que me siento agradecida y querida". Añade que "por recomendación y como deberíamos hacer todos, no salí de casa para evitar cualquier riesgo. Repito no tengo confirmación de ser portadora del virus, pero por si acaso y con la mejor intención llevo desde el martes por la noche que me encontré mal en casa".

Para finalizar, apunta que "ahora ya en estado de alerta, todos los que no tienen que trabajar deben cumplir las directrices marcadas, es la única manera de luchar con el virus y bajar a su incidencia".