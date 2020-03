Tres iniciativas solidarias con los más vulnerables

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) pone a disposición de las personas más mayores, uno de los grupos de edad más vulnerables al coronavirus, un servicio para atender las necesidades básicas y adquirir los productos básicos. El presidente del colectivo, Lois Babarro, explica que "es una idea para tratar de aportar en estos momentos difíciles y porque sabemos y conoces a nuestra sociedad, ya que es una sociedad envejecida y que suele vivir sola en la mayoría de lo casos". Para la accesibilidad de todos en estos momentos de cuarentena preventiva, el colectivo ha puesto a disposición de estas personas un número de teléfono (988 011 374) para que cualquier persona "siempre que tenga más de 65 años" llame y solicite los servicios básicos que necesita. "Estamos trabajando con voluntarios, todos ellos desde casa, para que estas personas que lo necesiten llamen al teléfono y digan qué les hace falta. Por ejemplo, una mujer que necesite leche o agua o diversos productos primarios, o un hombre que necesite algún producto de la farmacia. Ellos llaman, dejan sus datos personales necesarios para tramitar el pedido y hacer la compra y se realiza en el supermercado Aquí É en Doctor Fleming y después se lleva hasta sus casas, siempre con las medidas preventivas que establece tanto el Ministerio de Sanidad como la Xunta de Galicia". En la iniciativa trabajan una veintena de voluntarios, que mantendrán un seguimiento continúo de las llamadas recibidas y los pedidos a realizar. Así pues las únicas condiciones que deben cumplir los solicitantes es tener más de 65 años y realizar la llamada en el mismo día o el día anterior. El colectivo pretende "ayudar, ya que en estos momentos es cuando tenemos que estar cerca de nuestros mayores, que ellos nos han dado tanto y no nos debemos olvidarnos de ellos". EL ámbito de acción de la propuesta no solo engloba los diferentes barrios de la capital, si no que también estará disponible en la periferia y área metropolitana de Ourense según afirmó el presidente de AJE, Lois Babarro. Otra de las iniciativas mostradas en las redes sociales es el envío de cualquier tipo de producto, desde la empresa Lebre Mensaxeira. Los fundadores José David Pereira y José Emilio González decidieron contribuir activamente en la distribución de productos, así como la Plaza de Abastos que hará lo mismo poniendo en valor el producto local en la puerta de los mayores. Lebre Mensaxería advierte que "es necesario que cada solicitante llame al número fijo 988 700 537 o al teléfono móvil 697 669 214." El procedimiento es similar al propuesto por AJE y es totalmente solidario para "ayudar a todas las personas que lo soliciten en estos momentos de cuarentena por culpa del coronavirus". Apelan al "servicio responsable" y trabajarán "con el comercio local, ultramarinos, carnicerías farmacias o cualquier otro negocio será bienvenido y esperamos estar tan desbordados de llamadas para avisar a voluntarios". Toda ayuda es poca y el grupo de profesionales de esta empresa sostenible y respetable con el medio ambiente "hará todo lo posible por ayudar".