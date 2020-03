Los supermercados centran el escaso movimiento urbano en una ciudad con servicios bajo mínimo

"Tengo regañinas todo el día con algunos clientes, en especial mayores que no cumplen el protocolo y son los que más riesgo tienen de contagio", explicaba ayer la cajera de una cadena de alimentación, pertrechada con una mascarilla que "yo misma tuve que agenciarme", afirma. El acceso a supermercados para abastecer la despensa o a la farmacia tras el fin de semana centraron ayer el escaso movimiento de ciudadanos por las calles de un Ourense desierto.

Los taxistas reconocen que no hubo alta demanda para ese 25% de taxis que salieron a las paradas y que tuvieron que desinfectar el vehículo entre cliente y cliente. En el bus urbano cayó en picado el número de viajeros. "El que puede va a pie o en su coche, como ahora tienen donde aparcar y no se paga la ORA", reconocía un conductor del bus urbano, ante la parada de Parque de San Lázaro, ayer, casi desierta. Como imagen curiosa, la de una cadena de supermercados que instaló en la puerta a una de sus trabajadoras para ofrecer gel desinfectante de manos y guantes a cada cliente que, de manera ordenada iba entrado al establecimiento.

Un Concello "on line"

En este Ourense "sin" , sin comercios, colegios abiertos, ni cafeterías restaurantes, ni lugares de ocio el Concello también se blinda. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, firmó ayer sendos decretos. En uno de ellos establece nuevas medidas ante la expansión del coronavirus. Las nuevas medidas tienen como finalidad contribuir a la contención del virus, garantizando la prestación de los servicios esenciales del Concello de Ourense.

La atención a la ciudadanía, con carácter general, se canalizará por vía telefónica y se publicará en la web municipal del directorio telefónico del Concello. Las oficinas auxiliares de registro y atención ciudadana funcionarán solo por medios telefónicos y telemáticos.

Todos los empleados públicos, cuyas funciones permitan su desarrollo a distancia, prestarán el servicio desde sus domicilios en la modalidad de trabajo no presencial. Todos los empleados públicos que realicen funciones que no se puedan desarrollar de forma no presencial deberán permanecer en sus domicilios, estar localizables y acudir presencialmente a sus lugares de trabajo cuando el desempeño de sus funciones así lo exija.

El alcalde firmó también ayer un segundo decreto, en el que acuerda crear una Comisión de Seguimiento de la evolución del Covid-19, presidida por el regidor, e integrada por el teniente de alcalde, Jorge Pumar; el secretario de la Xunta de Gobierno local, Miguel Caride; la intendente-jefe de la Policía Local, el interventor, el titular de la Asesoría Jurídica y el oficial mayor.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, firmó ayer otra resolución por la que se mantiene el cierre al público de los centros de trabajo, suspensión acto culturales, deportivos etcétera. Teletrabajo para funcionarios de áreas que lo permitan. El texto íntegro del decreto, se publicará en el BOP y web de la Diputación.