"No salgo del Obispado y además estoy cuidando a mis padres"

"No salgo del Obispado estos días salvo que sea imprescindible; porque hay que cumplir la cuarentena, si no lo hago no me perjudico a mí, sino que puedo perjudicar a los demás", explica Leonardo Lemos. Tiene además una razón de fuerza mayor "estoy cuidando a mis padres de 91 y 92 años, mi padre en concreto se encuentra en una situación delicada de salud, aún cuando no tiene a relación con el coronavirus", afirma. "Estoy en contacto permanente con los vicarios, para hacer llegar a fieles y sacerdotes que no pierdan la esperanza. No está demás implorar a Dios. De hecho pensaba publicar un carta invitando en estos días miremos al cielo y a la tierra" es decir, cumplirlas normas de Dios y las del Gobierno.