Desde el CHUO: "Toda persona que no reciba un aviso, deberá acudir a la cita que tenía fijada"

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco se reorganiza para atender las necesidades especiales de la pandemia global del coronavirus. La gerencia del CHUO informó ayer de la toma de "medidas excepcionales para garantizar la disponibilidad de recursos sanitarios".

Las medidas empezaron este fin de semana con la reprogramación de las citas para consultas y pruebas diagnósticas no esenciales. Una decisión que se comunicará individualmente a cada paciente de forma telefónica, por lo que la norma general de toda persona que "no reciba un aviso" deberá acudir en la data fijada. El CHUO afirma que "ante la premura de la toma de decisiones y el alto volumen de pruebas y consultas, puede dar lugar a que algún paciente no sea localizado, por lo que es mejor acudir" y añaden que "las consultas se reprogramarán en las próximas fechas cuando sea posible, por teléfono y de forma individualizada, por lo que no será necesario ningún trámite".

Revisiones infantiles

El calendario de vacunas para los más pequeños - 11, 12 y 15 meses- se mantiene en los Centro de Salud por lo que el CHUO dice que "conviene acudir a las citas fijadas". Las citas de Pediatría de Atención Primaria también mantendrán las revisiones de los cuatro primeros meses de vida, incluidos el Programa de Neno San, "en la medida de lo posible y cualquier reprogramación de cita se comunicará individualmente por la vía telefónica".

También se mantendrán las citas para mujeres embarazadas. Desde el hospital ourensano se estudia el establecimiento de una vía de comunicación directa con ellas para darles la información "precisa". El CHUO mantiene la postura de "consulta telefónicas" y "quedarse en casa en la medida de lo posible".

Autotest en la página web

La Consellería de Sanidad publicó ayer , a través de su página web www. coronavirus.sergas.es, un autotest para consultar síntoma y resolver dudas relacionadas con la enfermedad.

Según informaron desde el hospital ourensano, el test personaliza las respuestas lo que permite ofrecer recomendaciones adaptadas a la situación de cada persona.

Tras decretar el estado de emergencia sanitaria desde la Xunta de Galicia y el estado de alarma desde el Gobierno central, las instalaciones sanitaria de Ourense registraron una actividad mínima histórica, que registró 73 atenciones en el Punto de Atención Continuado de Ourense, 23 en el de Verín y 26 en el de O Barco, alrededor de un centenar de atenciones en las urgencias del hospital ourensano.

El hospital ourensano hace un llamamiento para dejar las líneas telefónicas del 061 "solo para la urgencias graves y emergencias", aconsejando solicitar cita telefónica en el Centro de Salud o llamando al número de información 900 400 116, que viene de reforzarse con más personal y en el que también se puede consultar dudas o sintomatología leve.

Desde el hospital ourensano reafirman la postura en que "se atenderá a cada paciente de forma individualizada por teléfono" y que la norma general "toda aquella persona que no recibe un aviso, en este sentido, deberá acudir en la fecha fijada".

Desde la gerencia del área sanitaria quisieron agradecer públicamente a todo el personal sanitario, de todas las categorías profesionales, sanitarias y no sanitaria, y trasladar el agradecimiento de ellos a toda "la ciudadanía por la colaboración y comprensión en el cumplimiento de las instrucciones y las autoridades demostrado".