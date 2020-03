Una ourensana en Milán: "Es de ciencia ficción"

Estefanía Lippo es una de las voces ourensanas en el norte de Italia, concretamente en Milán. Explica la situación que se vive allí tras la crisis del coronavirus: "La realidad aquí es grave. Hay medidas al respecto como que los bares y restaurantes cierran a las 18.00, depende del establecimiento pero hay un máximo de personas que pueden estar dentro, ya te lo dicen los camareros. Tiene que haber una separación mínima de un metro entre la gente, nada de besos ni abrazos. Ves como todo el mundo se lava las manos, no se tocan ni en manos ni cara ni hombre, nada. Hay carteles informativos sobre el coronavirus en cada esquina y colgados en tiendas".

Ella está sobre el terreno y describe la realidad que impera en la sociedad y las relaciones diarias: "La gente lo vive de un modo preocupante. Hay que imaginarse que no puedes salir de casa porque hay un virus en el país, del cual no hay vacuna y los casos en Italia han crecido de una forma rápida. Ahora mismo, la mayoría de gente trabaja desde casa o le han dado vacaciones, parece que es una película de ciencia ficción hecha realidad, casi nadie por la calle, la gente en sus casas, colegios y universidades cerrados". Y añade: "Es todo una sensación de incertidumbre que se va haciendo más grande".

La alerta por el coronavirus en el norte de Italia llevó a esta venezolana de nacimiento y ourensana de crecimiento a huir de la ciudad e instalarse en la montaña: "Me escapé de Milán porque no hubiese sido una situación agradable vivir una situación así en una gran ciudad, atrapada y sin naturaleza que es realmente lo que a mí me gusta".

Además explica las actualizaciones informativas en los canales de comunicación, por redes sociales "todo el mundo habla de eso". Y añade que "también hay un bombardeo en los canales de televisión por la transcendencia que tiene y sobre las medidas para evitar una mayor propagación. Ayer -por anteayer- pusieron toda a Italia en zona roja que al parecer significa que no te puedes mover de tu lugar de residencia a no ser que sean por motivos laborales o de salud urgente".

El norte de Italia es una de las zonas señaladas en rojo donde las universidades, colegios o el movimiento diario laboral se han visto restringidos. Para esta voz ourensana todo es "una incertidumbre y dudas al respecto". Ella se quería volver de Milán "pero ahora va a ser imposible, esperemos que pase pronto".