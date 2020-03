Condenado en Ourense por amenazar a su exesposa por Whatsapp

A.G.P., de 45 años, aceptó una condena de 31 de días de trabajo para la comunidad y dos meses de alejamiento por un delito de amenazas en el ámbito familiar hecho a través de un servicio de mensajería. El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 9 meses de prisión pero se redujo el acuerdo tras la conformidad.

Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2019 cuando el condenado se puso en contacto con su ex esposa a través de mensajes diciendo, textualmente a través de Whatsapp, que "oxe matovos, voy te esperar, ides caer, que pena so puta, vouvos esperar toda a semana, y de las pagar va pagarlas todas por zorra, aunque no viva para outra cousa sea que sea aiquí non o traigas piratas que vos mato, eresa patética, porca vijilai a espalda".

Por estos mensajes digitales constitutivos de delito, el vecino de Verín A.G.P. fue condenado a trabajos comunitarios y a cumplir una orden de alejamiento de 200 metros de distancia como mínimo.