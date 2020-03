¿Estará aún el despacho del exalcalde en la zona cero de la radiaciones?

Como curiosidad, la oficina municipal que tenía hace un año el nivel más alto de gas radón de todas las instalaciones, del Concello, antes de que se realizaran las obras de evacuación del mismo, cuya efectividad aún está por comprobar, está en la Cárcel de la Corona, y es la destinada al exalcalde y coordinador del grupo del PP Jesús Vázquez. Es la oficina particular del coordinador popular, el resto del grupo tiene oficina en la segunda planta de la Casa Consistorial.

Fue la insistencia del delegado sindical de CC OO la que consiguió que al final, dos años después de la primera denuncia ante la presencia de gas radón en el Concello se midqan los niveles

En su última denuncia en febrero de este año también preguntaba "por qué no se comprobaron, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los niveles de gas radón una vez finalizadas las obras en la Consistorial, Cárcel de la Corona, Bienestar Social y CIE "y no se hizo la medición de los tres meses para la comprobación de los niveles del mencionado gas". CCOO señaló que "no comprende como se puede jugar con salud de los trabajadores". Tampoco se cumplió, según afirmó entonces el sindicato, otras obras pendientes en instalaciones municipales como instalación de aire acondicionado en los edificios de la Plaza de San Martiño, Centro Cívico Colón y CIE, dado el problema de estos años con altas temperaturas, que hacían difícil la jornada laboral en verano.