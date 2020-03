Primera jornada de huelga en la fábrica de componentes de aeronáutica de Coasa

El comité de empresa de Coasa, compañía aeronáutica con sede en Ourense, decidió convocar seis jornadas de huelga que arrancaron hoy día 10 "ante la negativa de la dirección a negociar una reducción de la jornada y mejoras salarial", según la CIG.

El presidente del sindicato explica que la decisión fue adoptada en asamblea por la mayoría de la plantilla ante el "estancamiento" de las negociaciones de la plataforma anexa al convenio de Químicas que actualmente rige algunos aspectos salariales y de permisos de los trabajadores". Las jornadas de huelga serán todos los martes y jueves

"La dirección se negó a negociar salario y reducción de jornada laboral por encima del convenio y vincula cualquier mejora de este tipo a pluses de absentismo y costes de no calidad; alegan que no van a subir salarios por encima del convenio porque sí, asegurando que solo lo harán vinculado a una reducción del absentismo global de la planta o al descenso de lo costes de no calidad", indica Ramos.

Esto llevó al comité a convocar una asamblea de trabajadores el pasado 29 de febrero, a la que asistieron más de un centenar de personas y en la que se votó la línea de negociación de la empresa, que no obtuvo ningún voto a favor, "mientras que la convocatoria de huelga fue secundada por una amplia mayoría de los y de las presentes".

En consecuencia, la representación sindical procedió a convocar los martes y jueves del mes de marzo a partir de este martes 10 y exceptuando el jueves 19 (festivo), "sin descartar que de no producirse algún cambio de postura por parte de la dirección de la empresa, a realizar una a convocatoria de un paro indefinido a partir de abril".