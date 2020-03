Deniegan a un ourensano un cambio de sexo "por un papel"

Adrián es el nombre ficticio de un joven de Ourense que pide el anonimato para relatar en este periódico su malestar tras haberle denegado la Fiscalía su solicitud de cambio de sexo. No comprende que pese a que lleva dos años hormonándose, el ministerio público haya rechazado su petición porque no hay referencias en el informe clínico a la "disforia de género", un estado mental que puede asociarse con depresión o ansiedad por un malestar con el sexo biológico.

El proceso para que la administración reconozca su identidad sexual requirió que pasara por los servicios de Psiquiatría y Endocrinología. Además se ha hormonado durante dos años y se sometió a una cirugía (la intervención no es un requisito esencial para obtener la nueva identidad). La psiquiatra no apreció disforia de género. "Puso que tengo las ideas claras y estoy en condiciones de tomar mis propias decisiones", explica, lo que fue suficiente para que pudiera continuar con el siguiente paso del proceso, la consulta en Endocrinología.

Tras varias pruebas, el joven recibió el visto bueno para la administración de testosterona. "Hasta ahí todo genial, ¿pero qué pasa? Que para cambiar el DNI la ley te obliga a estar como mínimo dos años con hormonas. ¿Absurdo? Sí, mucho", se queja el ourensano.

No entiende por qué, si es posible modificar el nombre sin esperas, sea necesario aguardar dos años para un cambio de sexo. Tras esta espera se ha encontrado con el no del fiscal, "porque no tengo el dichoso informe que ponga 'disforia de género'. ¡Pero llevo dos años con hormonas!", recalca. Además recuerda que para poder hormonarse, un psiquiatra tuvo que dar luz verde. Considera que el dictamen de Endocrinología debería ser más que suficiente en su caso, "porque decía que perfectamente podía acceder al tratamiento".

Ve "absurda" la ley, "está bastante pasada", y cataloga de "injusto" que "otras personas decidan si puedes o no ser tú. No estamos cometiendo ningún crimen, no le afecta a otra persona más que a nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que vivir día a día con una identidad que no es la que nos corresponde. ¿Y todo por qué? ¿Por un papel?"

El ourensano, que recabará un informe que incluya esas palabras de disforia de género, critica la normativa y recuerda: "La transexualidad no está considerada una enfermedad que tenga que ser diagnosticada, ya no es una patología psiquiátrica". Por eso reivindica una ley trans "en condiciones".