Denuncia una agresión homófoba en Ourense: "Matarile al maricón"

Semanas después de que los camareros de un bar de Vigo denunciasen ataques homófobos, la historia se repite, esta vez en Ourense y agravada. Así al menos lo ha denunciado en Twitter la víctima de la agresión, que ha autorizado a FARO a relatar lo sucedido aunque sin revelar su identidad. Además de los insultos, O. P. G. sufrió algunas heridas leves, pero sus agresores tampoco salieron indemnes.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el hombre, de 37 años, volvía a casa de su madre tras una noche de fiesta en el carnaval de la capital ourensana, de donde es natural, aunque ahora no reside allí. Caminaba hacia su coche cuando sintió la presencia de dos veinteañeros disfrazados "de conejo" y, poco después, además de risas, le pareció escuchar "maricón". Luego ya oyó claramente "payaso [de eso iba disfrazado] mariconazo".

"Volvieron esas risas de machirulo veinteañero que seguro más de alguno habrá escuchado. Ahí me empezó a hervir la sangre", cuenta. En ese momento uno de ellos soltó: "Matarile al maricón". La supuesta víctima decidió cambiar de acera -en su relato ironiza al respecto-, y los chicos siguieron sus pasos. Entonces, él se giró y les soltó: "¿Tenéis alguno problema o queréis algún problema?". Cuando ya estaban frente a frente uno de ellos -el otro se había quedado rezagado- le dijo: "Muy chulo tú ahora que los progres gobiernan, pero tú espérate a que los del Abascal os metan escopetazos por el culo".

Tras ese momento, el veinteañero lo arrojó al suelo de un empujón. Al levantarse, O. P. G., lo tumbó de un puñetazo y lo inmovilizó, siempre según su versión. "Ahora vas y le dices a tus colegas que te pegó un maricón", asegura que le dijo.

"En mis casi 37 años he sufrido muchos insultos por mi condición sexual (...), lo que más miedo me da no es una paliza o un insulto, sino el miedo, el miedo a volver a estar inseguro por las calles, o en un bar o tener que esconderme (...) Habrá gente que piense que me arriesgué mucho, que hice mal, que tendría que haber huido o denunciarlo. Otros pensarán que hice lo correcto, que me enfrenté y luché por lo mío", reflexiona el denunciante al final de su hilo.