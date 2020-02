A prisión los asesinos de un joven tras una noche de 'Esmorga' en Ourense

Los dos asesinos de un joven de Boborás en 2014 tras una noche de fiesta ingresarán en prisión, tras permanecer en libertad desde el 2016. Así se ha dirimido esta mañana en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Ourense. Los culpables esperan ahora la respuesta al recurso de casación que presentaron ante el Tribunal Supremo.

La madre del fallecido en el conocido como crimen de A Esmorga, Constanta Paula, se mostraba "muy nerviosa" hoy y mostraba su deseo de que entrasen en la cárcel tras dos condenas: "Parece que esta pesadilla no va a acabar, ellos tienen que ir a la cárcel, gracias a dios que no están en O Carballiño, solo de verlos se me cruzan los cables".

La mujer, además, afirmó que "confiaba mucho en la justicia", pero ya no porque "van a ser seis años de espera y no hay dios que lo aguante".

Alexandru Walter Boghiu tenía 22 años cuando, en diciembre de 2014, fue golpeado y arrojado a un canal que desemboca en un embalse en Boborás, cuando aún se encontraba vivo, tras recibir antes una paliza. Falleció ahogado. Sus dos presuntos asesinos, Óscar E. L. y Eduardo L. F. están libres desde 2016 pese a ser considerados autores del crimen por un jurado y condenados a 16 años de cárcel por la Audiencia Provincial, una resolución confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).