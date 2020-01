Las historias que no se olvidan

Saludos con timidez. Así fue el inicio del primer encuentro que tuvieron una venezolana y una ourensana, dentro del programa que cumple la tercera edición y que gestiona el Instituto de la Familia de Ourense para que las historias de las personas no caigan en el olvido. Esta semana Sonia y Nerea cumplirán su segunda cita, tras un primer contacto en el que hablaron de la emigración, de la familia y de una enseñanza que se transmite de generación en generación.

Sonia y Nerea se saludan por segunda vez antes de sentarse en la primera reunión de trabajo para el proyecto "Conectando Generaciones", que gestiona el Instituto de la Familia de Ourense. Se sientan frente a frente. La primera para contar su historia, la segunda para transmitirla. Dos mujeres diferentes, pero con la misma inquietud intelectual. Sonia es de Venezuela y hace menos de un año que está en Ourense. Nerea cursa 4 de la ESO en un instituto de la ciudad. Más de 40 años de diferencia.

La diferencia de edad no es un problema para conectar e intercambiar sus teléfonos móviles. Les queda una segunda cita pendiente y todavía no empezaron con la primera. Nerea abre su libreta y dispara la primera pregunta. Sonia empieza desde el principio. Describe su infancia, su adolescencia y su etapa formativa en la universidad así como sus sentimientos en dichas etapas. Recuerda perfectamente las fechas y Nerea no quiere olvidarlas y las apunta. Una pregunta y el primer capítulo casi completo. Sonia nombra a su abuela y una enseñanza que le mostró sobre "el refuerzo positivo". El mensaje generacional lo capta la adolescente con apuntes en su libreta y con la atención necesaria para poder reescribir los detalles de la historia que más le gusten.

La vida de Sonia es la de su familia. Sus primeras palabras son de afecto hacia su abuela. Las segundas son para profundizar en el esfuerzo personal para ser docente a los 16 años u obtener un título de formación superior a los 20. Nerea sigue expectante para hacer la segunda pregunta, mientras Sonia prosigue con sus estudios, la educación y narra alguna anécdota para destensar de la cita a la joven escritora. La entrevistada habla con un español latino y pide ayuda a su entrevistadora para alguna aclaración. Nerea aclara: "Sí aquí decimos instituto". En diez minutos, Sonia no ha parado de hablar y termina su primera intervención con el "flechazo" que tuvo con su marido: "Me inscribí en la Coral en la universidad y tuve un flechazo". Nerea sonríe y lo anota. Eso es importante.

Sonia se reincorpora a la conversación con más énfasis, engancha con el acento y motiva con su comunicación gestual. La venezolana sacó su formación en inglés con la esperanza de ser docente del idioma de Shakespeare y casi lo consigue en 1993: "Gané un concurso con todos mis méritos, pero 15 días después me dijeron que no tenía alumnos y me quedé sin dar clases, pero yo ya tenía mi plaza". Admite que fue en 1993 cuando crearon en la universidad, que ganó la plaza, la carrera de medicina y ahí empezó a impartir clase. La charla amena se interrumpe para tomar un snack que rechaza Nerea y no Sonia que apunta: "Por algo mi marido me llamaba 'gorda. Ahora ya sabes por qué". Las dos ríen, con la confianza de 40 minutos de conversación. La más joven todavía no tiene los mecanismos ni la documentación necesaria para hacer preguntas más profundas, sin embargo, tiene perspicacia para saber por dónde profundizar para ser uno de los artículos del libro del programa "Conectando Generaciones": ¿Por qué te viniste? Y ahí, empieza el nudo de la historia. Sonia explica, en clave juvenil, cómo es la situación de Venezuela, quién lo gobierna, cómo se gobierna y cuáles son las represiones que los opositores al régimen padecen día sí y día también.

Habla de la crudeza del hambre, de la realidad del desmantelamiento de las farmacéuticas, de la virilidad de las autoridades afines al régimen y de una realidad de la que Nerea toma nota. No es consciente de la historia reciente, pero Sonia le da las claves necesarias para hacer un análisis crítico y reflexivo sobre Venezuela: "Que una persona tenga que salir de su país por culpa de otros, es triste. Una persona debería salir de su país porque ella quiere". Y aclara con timidez que "nosotros no somos conscientes de por qué vienen y estos encuentros sirven para eso, para saber y conocer cómo están las cosas o cuál es la situación de otra gente".

El silencio cumple segundos, antes de repreguntar por su familia. Sonia describe su situación actual y registra en la memoria de Nerea la fecha de la muerte de su marido con una metáfora digna de una armonía poética. Termina con la historia de amor, añadiendo que "hace tres años que mi marido no está y tuve que empezar de cero, porque él era un apoyo importante":

Ambas se sinceran que el programa es interesante. Sonia pregunta cuál es la conclusión de la cita. Nerea responde: "El refuerzo positivo". Las redes sociales unen a ambas con una historia de libro. Quizás Sonia le enseñe quién era Chávez o Mandela, pero Nerea tiene un concepto en su mente, el refuerzo positivo. Hablan para una segunda cita y Sonia le transmite que la familia es lo más importante, "son pesos que inclinan siempre la balanza". Le invita a meditar si habla con sus padres sobre sus vidas, Nerea se echa a reír tímida. Sonia le pone deberes y Nerea acepta. La conexión entre generaciones no se queda en una hora de charla. Sonia sale más "enérgica y contenta". Nerea agradecida de la historia y la reflexión. A las dos les quedan capítulos por escribir.