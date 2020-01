El agresor del vídeo viral de O Carballiño acepta 2 años de prisión y 3 de alejamiento

El agresor del vídeo viral grabado en O Carballiño en la Semana Santa de 2018 ha aceptado una pena de conformidad en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense de 2 años de prisión y 3 años de alejamiento. Jacobo J. R. no ingresará si no delinque en 2 años y paga la responsabilidad civil: 1.440 euros a la víctima y 360 al Sergas. En caso de no pagar, ingresaría en la cárcel de forma inmediata, aunque se le ha permitido el pago fraccionado atendiendo a la falta de medios.

Los hechos se remontan a la Semana Santa de 2018, cuando un vídeo de móvil captó el brutal y sorpresivo puñetazo que Jacobo J. R. propinó en mitad de la madrugada a un hombre de 53 años, en O Carballiño, tras empezar a charlar con él aparentemente de forma amistosa. El ataque fue captado con el teléfono por un menor que ya ha sido condenado, con su conformidad, por subir las imágenes a las redes sociales.

El tremendo impacto tiró al suelo a la víctima, que sufrió lesiones y estuvo hospitalizada. El agresor y el cómplice adolescente se dieron a la fuga después del ataque. El agresor fue detenido en primer lugar y quedó en libertad en el juzgado, en abril de 2018, con una orden de alejamiento. El menor que grabó la agresión -entonces tenía 16 años- se presentó días después junto a su padre en el cuartel de la Guardia Civil.