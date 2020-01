Los daños del temporal en el termalismo limitan al mínimo la oferta turística desde hace un mes

La imagen del humorista Dani Mateo en las termas de Prexigueiro que se hizo viral, esconde una realidad: el turismo termal de la capital está destrozado y los balnearios de los alrededores adquieren importancia como el caso del cómico que se fue a las instalaciones de Prexigueiro, Ribadavia. Su instagram se rendía a uno de los atractivos propios de Ourense, pero deja una imagen que se repite desde, casi, un mes tras el paso de los temporales Elsa y Fabien.

La etiqueta de "inservible" se queda corta al realizar un paseo por la ribera del río Miño donde se acumula uno de los principales activos del termalismo ourensano. A Chavasqueira presenta una inundación parcial, caída de un cartel informativo y numerosa tierra a su alrededor después de las fuertes lluvias y la crecida del río Miño que todavía deja entrever que necesita días para adelgazar su caudal. Dos mujeres se mojan los pies mientras otros pasean mirando con decepción las infraestructuras: "Aquí en A Chavasqueira, siempre pasa, a nada que se levante el río Miño ya las cubre, pero hay otros sitios peores como Outariz".

La frase invita a retomar el camino hacia O Tinteiro, que es la próxima parada pública del bulevar termal. Ramas caídas, suciedad y barro se acumulan en una zona en la que el agua deja ver algo del Tinteiro. Lo mismo pasa en el Muíño da Veiga.

En Outariz, tres personas esperan el tren mientras comen. "Vinimos para ver las termas pero no hay nada", dice una mujer. Los tres son alemanes y advierten de que ha sido un "fail" ver las termas destrozadas, querían bañarse pero no pudieron. Con un inglés barato, un hombre les advierte que en el centro de la ciudad también hay y a la tarde abren. Toman nota y advierte: "No es Budapest". Los turistas se mostraba resignados al ver el precinto que advierte que está prohibido el paso en Outariz.

Los caminos se levantan por Outariz a medida que el paso es ligero. El parque infantil destrozado, encima de las estructuras metálicas se vislumbran ramas de árboles, arena por todos lados, las instalaciones levantadas todavía con goteras y la "decepción" de un ourensano. Un hombre camina por la pasarela y desciende con cara de contradicción: "Es una pena ver esto así, la verdad, no sé a que están esperando para arreglarlo. Solo nos queda ir a As Burgas, pero no es comparable aquel entorno con este, este es muy tranquilo y la naturaleza invita a la tranquilidad, es algo único". Retoma el paso, con la vista diaria del paseo que hace. Un turista extremeño, pero afincado en Santiago, advierte: "Yo llevo una hora con mi perro allí sentado en las rocas viendo todo esto, que es muy bonito". Y añade: "Bueno, no engaño si en las fotos digo que era más bonito, había agua y tenían sol". La intención era bañarse, pero decidió darse un respiro tras el paseo para deshacer el camino hasta As Burgas, con alguna que otra broma. "Aquí no me voy a bañar", señalando el vaso vacío.

Precisamente, las instalaciones del centro de Ourense son las únicas que están en activo, aunque con un horario limitado. Situación que ha levantado críticas de algún partido de la oposición hacia el grupo de gobierno para que amplíe el horario. Precisamente, Flora Moure, portavoz del grupo popular, del Concello no se pone plazos para la apertura porque "todavía puede haber alguna inundación" aunque los daños que se han producido los "estamos cuantificando ya que pertenecen a varias áreas y todavía no tenemos una cifra exacta, pero tenemos cuantías sesgadas que pondremos encima de la mesa para ver si tiramos de los recursos de mantenimiento de cada área o hacemos una modificación de crédito para arreglar los accesos, principalmente, y arreglar los daños extraordinarios que se produjeron sobre todo en el entorno de Outariz, donde están los mayores destrozos de los temporales". Explica que la colaboración con la Diputación para este tema "es estrecha" y que "la posibilidad de acometer actuaciones para que no se vuelvan a producir estas inundaciones se podrán encima de la mesa para evitar estos daños". Define que "en el menor tiempo, se arreglarán los accesos y se liberará la zona de Outariz". En las otras zonas, todavía manda el caudal del río Miño.