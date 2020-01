Falar galego, unha cuestión de actitude

O alumnado do IES As Lagoas iniciou o reto "21 días co galego" con música e poesía. // Iñaki Osorio

O alumnado de ESO dos IES As Lagoas e Blanco Amor de Ourense vestiu onte a camiseta do programa '21 días co galego' como primeiro atrevemento no que será un camiño de estudio e perfeccionamiento do idioma, pero tamén de reflexión persoal sobre a relación que cada un ten con esta lingua. Deste xeito, os adolescentes asumen o reto de vivir tres semanas en galego na casa e na escola e será na chegada a meta cando tomen unha decisión.

Quedarse no galego, afirma o profesor de Lingua e Literatura Galega e coordinador do programa no IES As Lagoas, Xosén Antón Calviño, "é unha cuestión de actitude porque a competencia eles xa a teñen, se lles pides ou esixes na clase que falen galego, fálano". O problema, engade o docente, "é que non se encontran en contextos de comunicación que lles faciliten desenvolverse nesa lingua: o seu medio familiar, social, etc. é en castelán, entón non teñen a oportunidade de falalo". Ese é obxectivo deste programa que se desenvolve de forma simultánea e conectada en dez centros de toda Galicia, introducir o galego en ámbitos que teñen que teñen máis que ver coas súas relacións persoais.

E cal é a actitude? A de compromiso, resposta Calviño. Por eso o programa que onte iniciaron estes institutos anima aos alumnos a analizar e reflexionar sobre a súa relación co galego e con outras linguas. "Hai que ser realmente consicientes de cal é a situación e poñelos nesa tesitura, e dicir, se eu decido falar gealego, en qué circunstancias estou? con quen me comunico? Eles sacarán as súas propias conclusións e froito dese estudio, asumirán ou non ese compromiso persoal", explica Calviño.

No IES As Lagoas, o proxecto arrancou onte con música no patio interpretada polo propio alumnado e un recital de poemas no salón de actos. Na presentación, o coordinador tratou de convencelos de que falar galego "non ten ningunha connotación", e animounos a comprobalo por si mesmos: "Despois de falalo facede a proba do espello ou un selfie, veredes que seguides sendo as mesmas persoas".

E reiterou un consello: "Levade con humor os erros, non pasa nada por decir este libro é miño". Neste senso, Calviño lamenta a "pouca sensibilidade" e falta de recoñecmento ante os falantes "que moitas veces sen ser galegos fan un esforzo enorme por falar a nosa lingua". Contra estes "prexuizos", o programa '21 días' busca normalizar tirando do traballo colectivo. "Para dar este paso, o grupo é determinante, igual que no sentido contrario; se agora mesmo non hai máis presenza do galego é pola presión do grupo", señala o coordinador. Para acadar o éxito na súa normalización, conclúe Calviño, "a lingua habería que desvinculala de calquera connotación política ou mesmo social, pero tristemente, aínda persisten certos prexuizos".