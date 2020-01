La nueva gerente del hospital de Verín se incorpora con un objetivo: "Pelear para abrir el paritorio"

La nueva directora del hospital de Verín, Guillermina Agulla Budiño, ocupa desde esta mañana el despacho de la gerencia que dejó vacante el médico Miguel Abad Vila, que presentó su dimisión en medio del conflicto por el cierre del servicio de partos y las urgencias pediátricas. La doctora, jubilada desde 2017, ya fue gerente de este centro sanitario en dos etapas anteriores y ha regresado con un objetivo de máxima prioridad: "Pelear por la apertura del paritorio".

Esta misma mañana se ha reunido con el personal del centro y entrevistará a tres pediatras interesados en las dos plazas vacantes que no llegaron a formular su candidatura dentro de plazo (finalizó el 7 de enero), pero han mostrado una posible disponibilidad. Uno de los profesionales es gallego y será recibido por la gerente en el hospital, mientras que los otros dos serán entrevistados telefónicamente por no poder desplazarse. "Hasta que me siente a hablar con ellos no tengo la absoluta seguridad, pero espero y deseo solucionar esta situación", indicó.

De materializarse la contratación, la reapertura del paritorio sería inminente.