Carballeda de Avia recobra vida e ilusión: "Ya puedo morir tranquila, tengo mi casa en pie"

Manuela titubea con la edad. Del 54 pasa al 45. Está nerviosa porque acaba de ver a su madre llorar y con una cara de sorpresa al ver su casa levantada de nuevo. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, visitó ayer las nuevas viviendas rehabilitadas de los vecinos de Carballeda de Avia que solicitaron a la administración autonómica una ayuda, en respuesta a la orden emitida por la Xunta de Galicia el 27 de octubre de 2017 para la reparación de los daños causados por los incendios. Una convocatoria en la que participaron también la Diputación y el Gobierno. "Estoy emocionada por ver vuestras casas de nuevo. Quiero agradecer a la presencia de Cruz Roja y de Ikea y a los miembros de la corporación y al alcalde, por todo el trabajo realizado, así como a los funcionarios del Concello por su implicación", dijo Vázquez.

Visiblemente afectada también estaba Manuela. Al entrar en la casa recordaba aquel octubre de 2017: "Por media hora, si no me llego a acordar de mi madre, estaría muerta, la salvé por media hora". Es un testimonio que rememora a menudo. "La casa que ardió tenía el piso principal arriba y no me olvidaré de este momento cuando mi madre vio la casa nueva". Amelia, la progenitora, tiene 79 años y un apego al mundo rural digno de mención, de los que pocos quedan. Al acceder a su nuevo hogar explotó: "Siempre me acordaré de los incendios de 2017 por lo que supusieron, pero la cara de mi madre entrando en su nueva casa y lo que dijo no se me olvidará jamás".

La Xunta de Galicia aportó un total de 716.000 euros para reconstruir viviendas habituales, el Gobierno central 15.000 euros y los seguros de los particulares, 114.600. Además, Cruz Roja, Ikea y AMN ayudaron a la rehabilitación de 12 viviendas principales con un total de 23.000 euros.

"Ya puedo morir tranquila, tengo mi casa de nuevo en pie, levantada como antes". Esa fue la frase que dijo Amelia al entrar a la vivienda rehabilitada. Se fue corriendo con la prisa de la vejez a mirar los muebles de las habitaciones y de la cocina, "no podía creérselo, quedo 'pasmadiña' de todo". Carmine, de 61 años y de origen italiano, tiene pendiente la mudanza para regresar a la "tranquilidad del mundo rural de Ribadavia". Ahora su vida transita entre Vigo y O Ribeiro, pero "me gustan los muebles de la cocina y recuperar nuestra casa supone mucho para nosotros. Perdimos todos los muebles, excepto una parte y ahora ya podemos decir que hemos recuperado nuestro hogar".

Durante la expedición también estuvo el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia junto con el presidente de Cruz Roja, Felipe Ferreiro, y otras entidades vinculadas a la rehabilitación. El paseo proyectaba caras de ilusión y Carballeda de Avia recobra vida con los vecinos recuperando sus hogares y con los diferentes bienes municipales reparados, como la iluminación pública, el abastecimiento y la canalización del agua, el acondicionamiento del mobiliario urbano, así como diferentes instalaciones para uso y disfrute ciudadano.

La Diputación aportó en este sentido un total de 83.000 euros, la Xunta invirtió en total más de un millón y el Estado colaboró con la reparación de los daños de los incendios con un importe de 975.000 euros. Las administraciones se comprometieron a ayudar a unos vecinos que disfrutan de su hogar de nuevo. Amelia ya tiene ganas de estar en su casa. Manuela la visitará a menudo y la normalidad llamará a su puerta. Aunque la naturaleza y el paisaje verde de toda la comarca de O Ribeiro solo se recuperará con el tiempo.