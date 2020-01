Encuentran dos sacos con ovejas y perros descuartizados en una calzada en Allariz

Los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Allariz encontraron ayer tres sacos con animales muertos y descuartizados mientras recorrían una carretera en sus labores de prevención de viales por culpa de las heladas y las bajas temperaturas.

Uno de los miembros responde al teléfono diciendo que "es algo ilógico, no entendemos quién puede hacer esto. Esta mañana-por ayer- estábamos echando sal por la carretera entre dos localidades aquí de Allariz como son Santa Mariña y Outeiro de Laxe y nos encontramos primero con un saco y después con los otros dos".

El contenido del primero es algo "lógico" pero la forma "es ilógica de todo". Los miembros se bajaron del vehículo para ver qué tenía el primer saco y se encontraron con "restos y partes del cuerpo de un cerdo, parecían vísceras de la matanza". Pero, el hallazgo no terminaba ahí. Metros después, un segundo saco donde el contenido sorprendía a los voluntarios: "Eran crias de animal bovino, ovejas descuartizadas y tiradas al arcén". Y el último saco, les rompió los esquemas: "No nos lo podíamos creer el tercer saco eran unos cacharros de perro descuartizados, no entendemos quienes o qué gente puede descuartizar cualquier raza animal".

Los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Allariz describieron que "todos los sacos eran iguales, de color azul, y estaban cerrados con unas bridas negras, suponemos que los pusieron por la mañana, porque cuando fuimos a coger los sacos no tenían ninguna helada y eso es llamativo". Tras encontrar los sacos informaron al Concello y a la Guardia Civil para que tomaran cartas en el asunto sobre un tema que supone, un presunto delito de maltrato animal. La Asociación Libera! pide que se investigue este "terrible ensañamiento" que puede acarrear una pena de 18 meses de cárcel por la vía penal y 30.000 euros por la vía administrativa.

Los voluntairos de Protección Civil de Allariz admiten que "esta carretera, la que une lasdos localidades, es una zona en la que no hay mucho tráfico, así que puede ser cualquiera persona que lo haya tirado por esta vía, desde luego, no sabemos como alguien es capaz de descuartizar a un animal".