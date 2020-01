Colleiteiros exigen promocionar sus productos de alta calidad

Desde la Asociación de Colleiteros Embotelladores do Ribeiro, apuntan que en los dos últimos años las medidas aprobadas en el Consello Regulador "son algunos ejemplos de lo que nosotros consideremos una preocupante tendencia en la que estamos inmersos: aumento de los rendimientos permitidos en vendimia, penalización en el precio de las precintas certificadoras para los productores que elaboren exclusivamente con variedades autóctonas, ya por no hablar de la posible ampliación de la D.O. a territorios donde el cultivo resulte más rentable".

Aseguran que hace años que las pequeñas bodegas y colleiteiros "trabajamos por un Ribeiro de prestigio y calidad premium, basado en nuestras variedades autóctonas, que ya reconocen los mercados, las cartas de los mejores restaurantes y los consumidores". Pero apuntan que "necesitamos condiciones para avanzar en ese camino y consolidar esa posición. Nuestro sector sigue echando en falta una promoción especifica para sus productos de alta calidad".

Y como consecuencia dicen están observado "una sangría constante" de colleiteiros, y con ello "está desapareciendo la riqueza de la diversidad, de la tradición de familias del Ribeiro que durante generaciones han elaborado sus vinos a partir de sus propias uvas".

Les parece injusto tener que pagar 13 euros más, por cada millar de la misma precinta, únicamente por elaborar vinos elaborados exclusivamente con variedades autóctonas frente a los que elaboran con variedades foráneas. Dice "estamos en un punto de inflexión, una batalla decisiva entre apostar por la sostenibilidad y el futuro de nuestro territorio frente a los intereses cortoplacistas. Sabemos que esta lucha es como la de David contra Goliat".

Es por ello que 17 colleiteiros "hemos tenido que juntar el dinero y el esfuerzo necesario para interponer una demanda contra el CRDO Ribeiro contra la subida diferenciada de las precintas aprobada por el CRDO Ribeiro el pasado 23 de marzo de 2018, por el cual los que elaboramos con uvas autóctonas tenemos que pagar más por la misma precinta que los que elaboran con uvas foráneas".

Aseguran desde el sector que "no nos ha quedado otro camino, hemos intentando agotar todas las vías posibles, al poco de aprobarse la medida, a primeros de abril de 2018 recurrimos la medida a Medio Rural pero nos contestaron el pasado 28 de septiembre de 2018 inadmitiendo nuestro recurso por tratarse de actividad no susceptible de recurso administrativo".

El Juicio se celebrará el próximo día 15 de enero en el Juzgado de Ribadavia.