"Estamos seguros de que Choco está en una casa"

Un cartel por Santa Cruz de Arrabaldo define la esperanza de una familia por encontrar a uno de sus perros. Se llama Choco y lleva desaparecido desde los primeros días del pasado mes de noviembre. "Llevamos dos meses buscándolo por la zona de alrededor, por el monte, por todos lados, los momentos que tenemos salimos a buscarlo, pero nada, no aparece".

La que habla es su "madre" se llama Patricia y explica que "Choco no tiene ni dos años, tenemos otros dos perros más y entre todos hicieron un agujero sobre el cierre de nuestra casa en Santa Cruz de Arrabaldo y escaparon mientras nosotros hacíamos un viaje a Madrid. Al volver, vimos que se habían escapado pero estaban los otros dos, menos Choco. A veces se escapaban, porque los vecinos nos lo decían, pero siempre volvían los tres, ahora falta Choco".

La familia del perro caminó por el monte, puso carteles por Santa Cruz y los concellos aledaños, llamó a los alcaldes de los mismos para consignar ayuda y estableció un canal de comunicación para ver si aparecía. Dos meses después de su desaparición, el perro todavía no ha aparecido y los vecinos de la zona son conscientes de la importancia que tiene para su familia. Patricia añade que "tenemos caminado mucho y salido a buscarlo para ver si lo encontramos, pero los que hallamos no eran Choco. Y también, queremos dar las gracias a Protección Civil que pusieron todo de su parte para encontrarlo, y a los vecinos que nos están apoyando". Muchos de ellos, los han avisado al ver a algún canino por la zona "pero de los hallazgos que nos han dicho ninguno era Choco. No perdemos la esperanza". Al principio, el anuncio que difundieron por las distintas redes sociales, no ofrecía ninguna recompensa. Desde hace semanas, sí. "Pusimos una recompensa de 500 euros, para ver si lo encontramos. Porque estamos seguros que lo tiene alguien en su casa, era muy casero. No consideramos que nos lo hayan robado, simplemente que se escapó se fue a alguna casa y seguro que está en algún hogar".

Patricia y la demás familia salen cada rato libre que tienen a buscarlo por Santa Cruz de Arrabaldo y también se acercan a la carretera dirección Maside o Carballiño. Contactaron con todos los servicios posibles para "quemar opciones de búsqueda".

Repusieron las medidas del cierre de su casa para que los otros dos perros no se escapasen, pero sobre ese muro no se volvió a acercar Choco. "

Patricia alberga esperanzas de encontrar a Choco y para ello ofrece una recompensa además de cerciorarse cada día si los carteles de "se busca" permanecen en el mismo lugar donde los colocaron.

"Si alguien tiene alguna pista o lo ve por favor que nos llamen. Estamos desesperados", dice Patricia. El número de teléfono que han dejado es 678 977 018.

Choco es un cruce de pastor alemán, con colores claros y "muy bueno" según su dueña. "Creemos que lo pueden tener en una casa y no saben que lo estamos buscando, porque tiene chip y eso lo identificaría con nosotros".