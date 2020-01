Hector Salgado García: "Se necesita más apoyo para arrancar, sobre todo en el rural"

Con poco más de 30 años Héctor Salgado García, natural de Laza, es un joven emprendedor que no solo ha apostado por un oficio artesano, como es la fabricación de instrumentos musicales, sobre todo los de percusión, sino que además apuesta por diversificar y darle uso al monte con una plantación de castaños. Lleva más una década como profesional autónomo y recuerda que los inicios fueron muy duros pero que gracias al apoyo de su familia ahora tiene un taller en Laza y un trabajo del que vivir en su propio municipio, que tiene unos 1.100 habitantes aproximadamente y donde los puestos de trabajo están a mucha distancia.

-¿Cómo surgió esta vocación por crear instrumentos musicales . Fue difícil?.

-Fue por azares de la vida, por casualidad. Poco a poco. Aún estaba estudiando en Santiago. Mis estudios estaban orientados a la madera, la ebanistería, la escultura. Pasiones propias de la música. Y empecé buscando información bajo las piedras y mucha gente de otros talleres me ayudaron.

-Cuántos años han transcurrido desde entonces?

-Llevo 10 años dedicándome profesionalmente, pero cuatro años antes ya hacía algo para compañeros, para la familia. Con menos de 20 años ya hacía instrumentos para casa.

-¿A qué instrumentos te dedicas más, y a quiénes se los vendes?

-De panderetas hago muchos modelos tradicionales y otros contemporáneos, también bombos, tambor, la pandeira que es más grande que la pandereta. Los hago por encargo, la gran mayoría de particulares, asociaciones, grupos folclóricos. También recibo encargos del País Vasco, Cataluña, Francia, Argentina, para algunas Casas de Galicia

-¿Es un trabajo complicado?

- Hay que cortar la madera, llevarla al aserradero, dejarla secar. Es un proceso largo. Cuesta mucho esfuerzo.

-¿Y el material para trabajar de dónde procede?

-La materia prima la consigo en el entorno el 90%. Pero hay maderas tropicales que no hay aquí y las tengo que pedir.

-¿Es una salida laboral para ti?.

-Es la única casi viviendo en el rural. Yo vivo en Laza y los empleos están a más de 100 kilómetros, y entonces o vives de la agricultura o de otra actividad paralela.

-¿Tienes mucha demanda de tus instrumentos?

-Hay demanda pero no mucha. El mercado es limitado y no soy el único. Y es un mercado competitivo y va evolucionando y te tienes que ir formando.

-¿Fue difícil montar un taller para trabajar?

Si no fuera por mi familia no podría haberlo montado. Lo hice en una casa vieja de mis abuelos que fui restaurando y di de alta el taller. El no tener que pagar un alquiler es un alivio. Cuesta mucho arrancar. Tienes que viajar por Galicia para darte a conocer, en ferias de artesanía, recorrer largas distancias. Y las subvenciones de inicio de actividad apenas te dan para máquina y media. Se necesita más apoyos para arrancar, por lo menos los tres o cuatro primeros años que es cuando te tienen que mimar, sobre todo en el rural. A mi no me concedían créditos por ser autónomo. Cuesta mucho empezar.

-Eres un joven emprendedor del rural. ¿Te dedicarás exclusivamente a esta profesión?

-También tengo una plantación de castaños que inicié con otra persona hace un año. Ya tenemos dos hectáreas preparadas pero queremos llegar hasta las cinco. Es para diversificar, llevo muchos años encerrado en el taller y quiero salir un poco. Y también para utilizar el monte porque al ver que se abandona todo, hacer algo.