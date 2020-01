"Hay mujeres que ya han dicho que no van a ir a parir a Ourense"

-¿Se podría reducir el número de nacimientos en Verín, si las mujeres no llegaran con tan alto grado de dilatación?

-Se lo recomendamos, pero hay mujeres que esperan demasiado. Cuando funcionaba el paritorio, llegaban mujeres de Portugal, que no tienen seguridad social española, con un alto grado de dilatación, porque si venían pronto, sabían que nosotros tenemos que mandarlas a sus hospitales de Chaves o Montealegre, a donde tienen que ir ahora. Y en la comarca de Verín, da la impresión que ahora va a ocurrir lo mismo. Ya hay mujeres que han dicho que ellas no van a ir parir a Ourense, que ellas van a parir en el Hospital de Verín, con pediatra o sin pediatra. Claro, yo no voy a recomendar a nadie que dé a luz en un hospital donde no hay pediatra, pero si llega la señora con siete u ocho centímetros de dilatación, yo le voy atender el parto aquí. No la puedo trasladar, porque hay un riesgo muy alto de que dé a luz por el camino. Eso podría complicar las cosas tremendamente.

-¿Siguen atendiendo partos de Portugal?

-Ahora mismo, pocos.

-¿Mejoraron el servicio?

-Creo que han mejorado el traslado. Sería muy positivo que la zona de Chaves se anexionara al Hospital de Verín, mediante convenio económico, pero eso no se ha logrado. Antes llegaban una o dos mujeres al mes para realizar el parto en el Hospital de Verín.

-Tendrán que continuar notificando al juzgado cada nacimiento en Verín, para preservar sus responsabilidades jurídicas.

-Estamos valorando presentar un escrito en el registro del juzgado, para dar cuenta de la situación, sin la necesidad de estar llamando al juez de guardia a las cuatro o a las cinco de la madrugada cada vez que se presente un caso.