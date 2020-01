La ministra de Turismo elige Ourense por Reyes

Ourense no ha pasado inadvertida esta Navidad para la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Aunque parece que las luces de Vigo sean el epicentro de estas fiestas, Maroto ha optado por la ciudad de As Burgas. Y precisamente desde allí compartir este 6 de enero una foto desde su cuenta de Twitter.



"Uno de los atractivos de España como destino turístico es su diversidad de productos" comenzaba su publicación para continuar animando a "visitar el termalismo en Ourense" en próximas escapadas. "Tiene más de dos mil años de historia y comienza en los manantiales de As Burgas. Os va a sorprender", concluía.





Uno de los atractivos de #España como destino turístico es su diversidad de productos. En la próxima escapada os animo a visitar el termalismo en #Ourense. Tiene más de dos mil años de historia y comienza en los manantiales de As Burgas. Os va a sorprender. #VisitSpain pic.twitter.com/k6YRkyeXFO — Reyes Maroto (@MarotoReyes) January 6, 2020

Lo que no se sabe es si Maroto también ha aprovechado la visita para acercarse a uno de los elementos que más polémica ha levantado estas Navidades en Ourense, el particular Belén en Bispo Cesáreo