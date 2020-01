Ve injusto que se expediente solo al abergue por impago y no a la cafetería del Náutico

La petición del BNG el pasado mes de noviembre de incoar expediente a la persona que gestiona el albergue de Castrelo de Miño por impago, y aprobada con el voto de calidad del alcalde ante la abstención del PSOE y el voto en contra del PP, aún no se ha materializado ya que el afectado no ha recibido la notificación. Una medida que no apoyó el PP por "injusta" ya que ve un trato discriminatorio tras descubrir que la persona que tiene la concesión de la cafetería del parque náutico tampoco pagó y en cambio no se le incoa expediente.

El pasado mes de noviembre el BNG presentó por urgencia una moción en el pleno pidiendo abrir expediente a la persona del albergue ya que supuestamente a fecha del pleno aún no había abonado la anualidad. Aquí el PP constató que también la persona de la cafetería incumplía, por lo que entendió que "no se está actuando neutralmente hacia ambos, rozando incluso la prevaricación", habiendo "dos varas para medir" y un grupo de gobierno que "no está siendo imparcial". Desde la alcaldía se dijo que aún no se hiciera el pago anual y que alguna vez el albergue no estaba abierto.

Pero de las cuatro reclamaciones presentadas contra el albergue el PP constató que tres eran del gestor de la cafetería. Está de acuerdo con exigir los pagos, pero a ambos por igual. El gestor del albergue también ve injusto este trato cuando dice estaba incluso dispuesto a mejorar lo que hiciera falta en el albergue y cree que no se le dio oportunidad. El plazo de pago, según su contrato, es del 1 al 15 de enero de cada año, y a diferencia del anterior grupo de gobierno señala que el nuevo que entró no le había pasado factura. No obstante, aclara que ya hiciera dicho pago antes del pleno.