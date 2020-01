Última jornada de Pazolandia

Se podría decir que "No eres de Ourense si no fuiste a Pazolandia". Sería el título de un grupo de Facebook con las fotografías de los jóvenes montados en las atracciones con sus padres o en los diferentes talleres que se instalan como cada Navidad en el Pazo dos Deportes Paco Paz. Ayer fue la última jornada en la que hubo dos sesiones y en la de tarde se acabaron las entradas para disfrutar de los más de 8.000 metros cuadrados de atracciones.

"No hay Navidad, sin Pazolandia", puede ser el título de otor grupo de Facebook o incluso "Pazolandia 2019" puede ser el nombre del grupo de whats app para quedaron con los amigos y compañeros para disfrutar de una tarde festiva, o incluso, ya desde la mañana. Por el recinto ferial pasaron numerosos colegios y concellos de la provincia de Ourense para exaltar la participación infantil y acudir a una de las citas tradicionales de la época navideña.

No solo los menores ourensanos se deleitaron del mayor parque de atracciones de Galicia, si no que también jóvenes de otras provincias y del norte de Portugal pasaron a montarse en los coches de choque, en los saltadores, en el Saltamontes, en la movida o en las camas elásticas. No solo había oferta para los más pequeños si no que los mayores también tenían premio. De entre todas las entradas vendidas durante cada día, la organización realizaba sorteos diferentes como por ejemplo de televisores, materiales deportivos o una bicicleta, como acreditó un padre que fue con sus dos hijas. Alrededor de unas 20.000 personas pasaron por el parque durante los once días que permaneció abierto y ayer se cerraron las instalaciones de Pazolandia que simboliza el anticipo de la llegada de los Reyes Magos y el final de las presentes Navidades. La 27ª edición se cerró con el mismo éxito que sus predecesoras y no necesita promoción, es una inversión asegura para la conciliación de las familias con los más pequeños y supone un oasis de diversión por un precio simbólico.La estimación de asistencia estaba en 25.000 personas según el vicepresidente primero de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández. Uno más o uno menos, la 28ª llegará con más alumbrado navideño municipal.