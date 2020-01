Iago, hijo de una verinesa y nacido en O Barco, es el primer bebé de Galicia

"Son de Verín e paréceme fatal o que pasa co hospital de Verín. Estou moi contenta de ter dado a luz aquí, no hospital comarcal do Barco. Atendéronme moi ben. É a primeira vez que sucede aquí o primeiro nacemento do ano, porque o normal é que pase nun hospital grande". Elena Dasilva es madre primeriza a los 34 años. Su pequeño Iago vino ayer al mundo en Ourense, la provincia en la que nacieron solo 1.238 bebés el año pasado, el peor registro de la década. Iago es el primero de Galicia y llega desde el territorio donde la crisis demográfica es más sangrante.

El nacimiento se produjo por parto natural a las 0.15 horas. Su padre es Roberto Fernández, de 38 años, natural de O Barco, razón por la que la madre verinesa reside en la localidad y ha dado a luz allí. No tuvo tiempo para uvas ni campanadas, ni siquiera para hacerlo por la hora canaria o después. "Primero estaba empuxando e despois tan agotada que nada".

Elena salió de cuentas el día 28 de diciembre. "Estaba esperando a ver cando se decidía a vir. Xa estivera pola mañá no hospital facendo rexistro, con algo de dor pero a cousa aínda ía lenta. Creo que foi a viaxe en coche, porque xa comezaron moitas contraccións", recuerda. Era posible que su hijo llegara en el cambio de año, aunque ella prefería pasar desapercibida, y de hecho quiere mantener la intimidad de la familia, sin difundir sus imágenes. "Todo o mundo me dicía que a ver se vai ser o primeiro e eu: espero que non porque non me apetecía, pero é o que toca".

Iago es el primer niño gallego de 2020. Se adelantó solo nueve minutos a la segunda bebé, Carlota, que vino al mundo en el hospital de Lugo a las 12.24 horas, con 3,15 kilos. El tercer bebé del año nuevo se llama Yisela y nació a las 1,11 horas en el hospital vigués Álvaro Cunqueiro. Pesó 3,67 kilos.