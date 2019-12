Suspendida la actividad de la discoteca que permitía el acceso a menores en Fin de Año

La fiesta de Fin de Año organizada por la discoteca Macao de Ourense que ofertaba barra libre y acceso a menores de edad no se celebrará. El Concello de Ourense ha decidido mantener la suspensión de la actividad en este local ante "riesgos de seguridad" que fueron detectados por los técnicos municipales y que han quedado recogidos en los correspondientes informes.

El gobierno local ya había anunciado que vigilaría que la entrada de menores en este club cumpliese la legalidad, esto es, que fuesen acompañados en todo momento por sus padres o adultos responsables. No obstante, esta medida que implicaría la supervisión de la Policía Local, no será necesaria ya que finalmente la discoteca no podrá abrir sus puertas.

La propuesta parte de la edil de Urbanismo, Sonia Ogando, tras la revisión de las instalaciones y de los equipos de sonido realizada ayer por técnicos municipales. La decisión viene a confirmar el decreto de suspensión de actividad firmado el pasado 27 de diciembre, y se centra en la existencia de "modificaciones sustanciales sin la pertinente licencia municipal", que podrían ocasionar "problemas serios de seguridad para los menores y personas que acudan al interior del recinto". El informe se refiere a cambios que afectan al aforo, entre otros, y que guardan relación con "los parámetros de seguridad y de dimensionamiento de las vías de evacuación".

El gobierno municipal señala que, "por encima de cualquier otra circunstancia, se debe garantizar la seguridad de las personas, incluida por supuesto la de los menores de edad que ya habían retirado su correspondiente entrada para la fiesta de fin de año". "Los informes de los técnicos municipales son muy claros al respecto", sostiene la concejal de Urbanismo, "y nos llevaron a tomar la decisión de mantener la suspensión de actividad".

Además, el Concello comunicará esta decisión a otras administraciones con competencias en materia de autorización de horarios y de seguridad, sobre todo cuando se trata de un problema que afecta a menores, "dada la publicidad que efectuaron los gestores del local sobre su fiesta de fin de año".

En esta línea, la Federación de Empresarios de salas de fiesta, baile y discotecas de Galicia ha remitido un escrito al Concello de Ourense reclamando la aprobación de un plan de seguridad navideño para garantizar la seguridad y salud de las personas "y no permitir la celebración de actividades de carácter festivo y extraordinario" sin autorización o que incumplan los requisitos técnicos, sanitarios y de seguridad exigidos. Proponen que se extreme la vigilancia e inspección para evitar la celebración de fiestas en establecimientos sin licencia y evitar, de esta manera, incidencias que podrían tener consecuencias trágicas, como la ocurrida en el Madrid Arena.

En el caso de Ourense ciudad, la jefatura territorial de la Xunta tramitó 83 solicitudes de ampliación de horario hasta las 8.00 horas. En Barbadás lo han pedido seis locales, en Allariz cuatro, en Celanova uno y en O Carballiño el Concello como municipio turístico, lo ha solicitado para todos los establecimientos.