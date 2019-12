La propuesta de Títeres Trécola atrajó a las familias a la MOTI

La Mostra de Teatro Infantil de Ourense MOTI, llenó ayer el Auditorio con la propuesta de Títeres Trécola y su "The Piccole Theatre" . Magia e imaginación de la mano de artistas de calle que llevaron los hilos de malabares o equilibristas, que llenaron la sala en un domingo con muchas familias dispuestas a disfrutar de esta 16 edición de la mostra. Una MOTI que continúa hoy a partir de las 19.30 horas e n el Auditorio con el concierto infantil "A Casa do Terror" de Xoán Curiel y la Banda do Verán.

Esta obra recomendada para mayores de 5 años, y que ganó el VI Premio Martín Codax en Música Infantil, es un espectáculo divertido y dinámico con cancanes, elementos teatrales, clown, danzas y participación del público.