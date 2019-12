Verín adelanta las campanadas para reclamar la reapertura del paritorio

Verín ha adelantado las campanadas de Fin de Año para lanzar su deseo para Año Nuevo: la reapertura del paritorio y la restitución del servicio de urgencias pediátricas en el hospital comarcal. Trabajadores y vecinos de la comarca celebraron esta mañana una fiesta reivindicativa bajo el lema "Verín non se pecha" en la que pidieron también dimisiones: la del gerente del área sanitaria, Féxil Rubial; la del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La del gerente del centro sanitario verinés, Miguel Abad, no fue reclamada ya que él mismo presentó su renuncia al cargo, por motivos personales, y ayer el DOG publicó el anuncio de convocatoria pública para la provisión de la plaza de director.



Decenas de personas se han sumado a esta movilización convocada por la Comisión Delegada del Hospital de Verín y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de la Comarca de Monterrei. En la cita no faltaron las uvas, el cotillón y la música.





Fin de ano e badaladas anticipadas pola reapertura do paridoiro do Hospital de Verín. #verinnonpecha #verinnonsepecha @brais_lorenzo pic.twitter.com/7K7aLTKfRy — Brais Lorenzo (@brais_lorenzo) December 28, 2019