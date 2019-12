Mario González: "Asumo toda la responsabilidad política, pero creo que lo mejor sería retirar cuanto antes el belén"

Mario González, concejal de Cultura del Concello de Ourense, área de la que depende buena parte del programa de Navidad y la contratación directa de un belén que está siendocentro de críticas por su resultado final, cuyo coste superó, -IVA incluido- los 18.000 euros, habla con sinceridad: "asumo la responsabilidad política del resultado final; no me importa ser cabeza de turco, porque los profesionales que tengo en Cultura son excelentes, pero si de mi dependiera retiraba el belén cuanto antes".

-El belén más "trending" de la historia local ¿era realmente el que usted tenía previsto ?

-No y lo lamento. Es el alcalde quien decide qué se hará, pero si fuera decisión mía lo retiraba cuanto antes. Asumo cualquier responsabilidad política, pero se hizo con un presupuesto ajustado, no había partida asignada por contrato menor. Las tres empresas que presentaron propuestas fueron al tope, algo más de 14.000 euros. Finalmente los programadores del área de Cultura, tuvieron que elegir en base a un simple boceto.

-¿Cree que es poco invertir más de 18.000 euros, incluido IVA, en un belén?

-No son suficientes 14.000 euros para hacer algo del nivel como queríamos para Ourense. Fue un proceso complejo, había un presupuesto escaso y nos dieron algo más de fondo en el Concello pero ya a mediados de noviembre.

-¿La desaparición de la figura del niño Jesús fue ya la gota que colmó el vaso?

-Me dicen los trabajadores de Cultura que pasa casi todos los años. De hecho alguien se lo lleva y luego vuelve a aparecer.

-¿No cree que la política de mano dura que hizo DO en la oposición, puede estar provocando ahora que no le perdonen ni una?

-No sé la razón, yo no vine a hacer política, soy una persona vinculada y amante de la cultura que viene a hacer la mejor gestión cultural posible. De hecho algunos de los programas que tenemos y hubo que retrasar por la lluvia o el Samaín, fueron un éxito de público. Pero pongo mi cargo a disposición si no están contentos con lo que hago. Ahora bien los trabajadores de Cultura los defenderé a muerte. Son los mejores que se pueden tener y los que me llevaría si tuviera una empresa privada.