La caída de un muro enfrenta a una vecina y al alcalde de Calvos de Randín

Una vecina de la localidad de Calvos Randín mostró su descontento tras la caída de un muro cercano a su casa: "Llamé a Emergencias al ver el muro derrumbado. Nos imposibilita salir con el vehículo y en este tiempo de Navidad, si quiero ultimar las compras o, por dios, si surge una emergencia y quiero salir con el coche no doy". Las piedras caídas son de gran volumen. Ante la situación la vecina advierte: "El alcalde me dijo que hasta el lunes a ver y que a lo mejor hasta después de Navidades no las retira. Yo no soy de ninguna ideología, pero esto no es de recibo".

"No es una urgencia"

El alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, arguye que "no es ninguna urgencia, si que es cierto que cayeron piedras de un muro por las intensas lluvias, pero con este temporal no voy a arriesgar la vida de nadie para retirar esas piedras. El lunes si remite el temporal nos pondremos a trabajar en ello". Ante la denuncia social de la vecina, el regidor explica que "es mentira que esté incomunicada, allí fueron los servicios de emergencia y no dejan a nadie incomunicado. Puede salir con el coche, perfectamente".