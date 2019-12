Trabajos comunitarios para el conductor sin carné que fue a juicio al volante de su coche

La mañana del 14 de octubre, llegó al edificio judicial de Ourense al volante de su propio coche, desde Cualedro, y aparcó en el recinto. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico no daban crédito a que el hombre de 44 años, que esa mañana se enfrentaba a juicio por, precisamente, circular pese a no carecer de vigencia del permiso por la pérdida total de puntos -además de por negarse a efectuar el control de drogas-, volviera a reincidir. En ese momento, los funcionarios le comunicaron la apertura de una investigación por un nuevo delito. La magistrada del juzgado de lo Penal 1 ha resuelto y le impone 65 días de trabajos en beneficio de la comunidad. La sentencia no es firme y admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El acusado es reincidente. En enero de 2018 fue condenado a 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad, por los mismos hechos: conducir sin el permiso en vigor tras la pérdida total de puntos. En octubre, también lo sentenciaron por un delito contra la seguridad vial del mismo tipo.

La defensa solicitó la absolución o, al menos, la atenuante por la drogadicción que padece el encausado.