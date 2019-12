Reprobarse a sí mismo, para apoyar a Verín

La moción presentada por PP, DO y Ciudadanos añadía un segundo punto: "Reprobar al portavoz socialista Rafael Villarino, que no duda en procurar fines partidista manipulando, falseando y mintiendo en el contexto de una reivindicación social". Rosendo Fernández tomó la palabra para decir que "ustedes dijeron una autoenmienda 'in voce', para abordar el tema de Verín en una moción de la sanidad del Barco de Valdeorras. Y salió después en sus redes sociales señalando a los diputados del grupo popular. Miente con tanto descaro que cuando dice una verdad se sonroja. Es un mentiroso y un falso es lo que es. Ningún diputado del PP votó en contra porque no se debatió nada. La primera moción sobre el paritorio de Verín la trae el PP". Montse Lama, de Ciudadanos, elaboró un borrador sobre una declaración institucional "de primaria", según el socialista, y reiteró: "Voy a decir la verdad sobre los hechos, pero usted señor Villarino se rige por intereses partidistas, además de causar un daño personal hacia mi persona por señalarme en redes sociales de algo que no es cierto". Rafael Villarino se defendió con las actas de la anterior sesión y añadió una enmienda de sustitución, que acabó siendo de añadido, y fue rechazada. Votó a favor de su reprobación, para apoyar la reapertura del paritorio de Verín y la recuperación del servicio de Pediatría.