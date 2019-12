Allariz elige los 12 mejores jardínes para el FIX de 2020

Los "Xardíns da Poseía" del Festival Internacional de Allariz para 2020 serán "Los mundos infinitos de los Haijines" de Argentina, "Soneto", "Jardín futurista" y "El jardín interior de Emily Dickinson" de Madrid, "La Poesía de las cosas" de Italia e Alemaña, "The forest of the night" de Italia y China, "¿Espera, duerme o sueña? de Madrid y Soria, "Un jardín excesivamente nítido" de Colombia, "O Camiño cara a emigración de Rosalía" de Galicia, y "Restlssness garden" de Portugal. Y de suplentes "Otra Cara. Jardín de Rosalía de Castro" y "Nadaismo".