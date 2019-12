¿En taxi o en ataúd a casa?

"En Navidad tú escoges". La campaña es gráfica. Seis opciones de volver a casa tras tomar alcohol o drogas en las comidas o cenas que abundan en estas fiestas: un taxi, un vehículo de emergencias, un vehículo de atestados de Tráfico, una ambulancia, una grúa con un turismo siniestrado y un ataúd, un coche fúnebre y el cementerio. La vuelta a casa tras haber bebido alcohol y drogas puede acabar de esa manera con probabilidad. La Dirección General de Tráfico conciencia en Ourense a los conductores para que extremen la precaución en fechas donde los desplazamientos aumentan por cenas y comidas de Navidad. "Son estos trayectos cortos, conocidos, donde ocurren los siniestros más graves, con fallecidos y heridos", avisa el jefe provincial de Tráfico, David Llorente. Este año, con 10 víctimas en siniestros de tráfico y 69 heridos graves -el ejercicio con mejor estadística desde que hay registros- se han retirado en Ourense más de 9.500 puntos por consumo de alcohol y drogas antes de conducir. Además, 300 conductores respondieron ante el juzgado por tasa delictiva de alcohol. Ayer, mientras se presentaba la campaña, se hicieron controles preventivo de alcohol y drogas, con un positivo por THC (cannabis)

Las autoridades instan a recurrir al transporte público o privado -en la escenificación ayer de la campaña, había un taxi-, a no coger el coche si se ha bebido o consumido drogas. "Estos son días delicados y a veces se relaja el cumplimiento de las normas", dice Llorente. La siniestralidad mortal está relacionada con incumplimientos de la norma: tres de los cuatro conductores fallecidos este año no llevaban el cinturón de seguridad, dos peatones atropellados de noche no usaban elementos reflectantes.

"Prudencia en los desplazamientos. La diversión no está reñida con la conducción si se hace de un modo seguro. Hay que divertirse, pero una persona que conduce no puede haber bebido ni ingerido drogas. Lo mejor es que el padre o la madre vaya a recoger o se utiliza el transporte público", subraya el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense, Ángel Rodríguez. La primera causa de accidente son las distracciones, en el 80% de los casos, según el mando. Otros factores de riesgo son el no uso de elementos de seguridad así como la velocidad excesiva o inadecuada a las condiciones de la vía, como por ejemplo en estas jornadas de lluvia.

"La mejor elección es volver a casa en un transporte seguro, sea público privado", resume el subdelegado, Emilio González. La intención es "trasladar de forma realista a los conductores la responsabilidad que adquieren a la hora de conducir tras la ingestión de alcohol u otras drogas".