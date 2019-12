La Diputación confirma su apoyo en 2020 al enoturismo en O Ribeiro

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, confirmó ayer a Juan Manuel Casares, presidente del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro, la cooperación para 2020 en los ámbitos del organismo regulador, la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia y a la "Ruta do Viño do Ribeiro" .

Y es que "seguir potenciando el vino de O Ribeiro y su comarca desde el ámbito turístico, económico y cultural es una de las líneas estratégicas de la Diputación", apunta Baltar, que ayer mantuvo una reunión con Casares, a quien le confirmó este apoyo para colaborar en la excelencia en la calidad de los vinos de O Ribeiro y en la promoción y difusión de la cultura etnológica y de su turismo en esta comarca.

Destacó además el potencial que para O Ribeiro tienen las estrategias encaminadas a promover el enoturismo, especialmente "lo que va a suponer la llegada de la alta velocidad a Ourense y en vísperas del Xacobeo 2021".